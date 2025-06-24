بعد وداع مونديال الأندية، بعثة الأهلي تصل مطار JFK استعدادا للعودة للقاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

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