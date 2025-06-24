انتهاء إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع جامعة الدول مع سليمان أباظة بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتهاء أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه عند تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع سليمان أباظة بحي الدقي.

أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه عند تقاطع شارع جامعة الدول العربية

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم التعامل الفوري مع الموقف من قِبَل شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي لاحتواء تداعيات الكسر وضمان عدم تأثر الحركة المرورية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم ضخ المياه بصورة طبيعية للعقارات المتأثرة إلى جانب شفط المياه الناتجة عن الكسر ورفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بما أسهم في تسيير الحركة المرورية دون أي معوقات.

دورية انتظام عمل المرافق الحيوية

وأوضح النجار أن المحافظة تتابع بصفة دورية انتظام عمل المرافق الحيوية على مدار الساعة وتتعامل بشكل فوري مع أي بلاغات للحفاظ على كفاءة الشبكات وضمان استمرارية تقديم الخدمات.

وشهدت أعمال الإصلاح متابعة ميدانية من المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي منذ الإبلاغ وحتى الساعة الرابعة صباحًا برفقة فرق الطوارئ المختصة حيث تم الانتهاء من الإصلاح الكامل وإعادة الشيء لأصله.

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