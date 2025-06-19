الخميس 19 يونيو 2025
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أنت أقوى من المخدرات، ندوة توعوية بمديرية الزراعة في سوهاج

ندوة أنت اقوى من
ندوة "أنت اقوى من المخدرات"

نظمت مديرية الزراعة بسوهاج اليوم الخميس ندوة توعوية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بهدف التوعية بأضرار المخدرات والتعاطي  بعنوان "أنت اقوى من المخدرات".

 

جاء ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عبد الفتاح سراج –محافظ سوهاج والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور أنور عيسى  رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.

 

واوضح الدكتور عمر صفوت  وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، ان ندوة تحدثن عن حملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والجهات ذات النفع العام.

 

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أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الإدارة المركزية لشؤون المديريات انت اقوي من المخدرات توعوي بوزارة الزراعة

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