دولة الاحتلال تعلن عودة مطار بن جوريون للعمل بعد أسابيع من الإغلاق الأمني

أعلنت سلطة مطارات دولة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن عودة مطار بن جوريون الدولي للعمل بكامل طاقته التشغيلية، بعد فترة من الإغلاق والتشغيل الجزئي على خلفية التصعيد العسكري الأخير مع إيران.

إجراءات تشغيل محدودة لمطار بن جوريون سابقًا

وكان المطار قد خضع لقيود مشددة خلال الأسابيع الماضية، تضمنت تقليص أعداد الرحلات المغادرة والوافدة، وتحديد عدد الركاب، في إطار خطة استجابة طارئة للأوضاع الأمنية.

خطة تدريجية للاستئناف

وأوضح بيان السلطة أن العودة الكاملة جاءت ضمن خطة تدريجية مدروسة لاستعادة النشاط، بدأت بتشغيل محدود، ثم توسعت تدريجيًا مع تحسن ملحوظ في الوضع الأمني الإقليمي.

يُذكر أن القرار السابق بتقليص حركة الطيران جاء بعد ضربات متبادلة بين إيران وإسرائيل، وارتفاع مخاوف استهداف البنى التحتية الحساسة.

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