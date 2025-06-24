حماس: نقاط توزيع المساعدات تحولت لـ "مصائد موت"

اتهمت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، القوات الإسرائيلية بتحويل نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى "مصائد موت"، مشيرة إلى أن المدنيين يُستهدفون أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء.

إدارة التجويع في قطاع غزة

وأضافت الحركة في بيان رسمي أن هذه النقاط تُستخدم كوسيلة لإدارة التجويع الجماعي، معتبرة أنها جزء من سياسة ممنهجة لإضعاف السكان وفرض وقائع قسرية على الأرض.

مناشدة دولية من حركة حماس

ودعت حماس إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مطالبة بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل، وبتأمين ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء.

حماس: نطالب بوقف شامل لحرب الإبادة

وأكد البيان أن أكثر من مليوني فلسطيني محاصر في غزة يواجهون حرب إبادة حقيقية، وطالبت الحركة بوقف فوري وشامل للحرب، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي يرقى إلى مستوى التواطؤ.

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