الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: نقاط توزيع المساعدات تحولت لـ "مصائد موت"

معاناة الفلسطينيين
معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، فيتو

اتهمت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، القوات الإسرائيلية بتحويل نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى "مصائد موت"، مشيرة إلى أن المدنيين يُستهدفون أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء.

 

إدارة التجويع في قطاع غزة

وأضافت الحركة في بيان رسمي أن هذه النقاط تُستخدم كوسيلة لإدارة التجويع الجماعي، معتبرة أنها جزء من سياسة ممنهجة لإضعاف السكان وفرض وقائع قسرية على الأرض.

 

مناشدة دولية من حركة حماس 

ودعت حماس إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مطالبة بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل، وبتأمين ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء.

 

حماس: نطالب بوقف شامل لحرب الإبادة

وأكد البيان أن أكثر من مليوني فلسطيني محاصر في غزة يواجهون حرب إبادة حقيقية، وطالبت الحركة بوقف فوري وشامل للحرب، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي يرقى إلى مستوى التواطؤ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي القوات الاسرائيلية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: نركز الآن على إسقاط حماس واستعادة الرهائن من غزة

إعلام عبري: مقتل وإصابة 10 جنود بجيش الاحتلال في حدث أمني بغزة

وسائل إعلام عبرية: حدث أمني صعب في قطاع غزة

حماس: المجازر مستمرة قرب نقاط التحكم الأمريكي الصهيوني بالمساعدات

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ليس محمد شريف، الزمالك يسعى لضم لاعب الأهلي السابق

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64.39%

سعر صرف الدولار في البنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

أعمال خرسانية بالسد الإثيوبي تثير القلق.. والخبراء: خطأ تصميم وتصدع كشفته الأقمار الصناعية

حقيقة رحيل أليو ديانج عن النادي الأهلي

الحكومة الإيرانية: سنعيد بناء المنازل والمنشآت المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 24-6-2025

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: حب النبي لـ مكة لا يوصف وعبّر عنه في لحظات الهجرة (فيديو)

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

المزيد
الجريدة الرسمية