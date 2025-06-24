ترامب: شرف لي تدمير قدرات طهران النووية وإسرائيل وإيران أرادتا إنهاء الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تدمير جميع المنشآت والقدرات النووية الإيرانية كان شرفًا عظيمًا له خلال فترة ولايته، في إشارة إلى العمليات العسكرية والضغوط القصوى التي مورست على إيران.

ترامب: هناك رغبة مشتركة في إنهاء الحرب

وأضاف ترامب في تصريح جديد: "كل من إسرائيل وإيران أرادتا وقف الحرب بنفس القدر، رغم حالة العداء العلنية بينهما"، ما اعتبره مراقبون إشارة إلى وجود قنوات خلفية أو رغبات دولية مشتركة لإنهاء التصعيد.

تصريح ترامب بشأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية

تصريحات ترامب جاءت بعد انتهاء مرحلة اشتداد المواجهة بين طهران وتل أبيب، واعتبرها البعض تبريرًا للهجمات الأخيرة على المنشآت الإيرانية، والتي تقول إسرائيل إنها جاءت ردًا على انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وكشف مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” الأمريكي كواليس المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع “أكسيوس” إن ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء وطلب منه عدم شن هجوم على إيران إطلاقا”.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض لـ”أكسيوس” أن ترامب كان “غاضبا وتحدث بلهجة حادة ومباشرة” خلال المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، مشيرا إلى أن “ترامب أوضح لنتنياهو ما يجب فعله لمنع انهيار وقف إطلاق النار.

وقد أدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي خطورة الوضع والمخاوف التي أعرب عنها الرئيس ترامب ”.

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