"مصر الرقمية" تطلق خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيا

أطلقت منصة "مصر الرقمية" خدمة جديدة تتيح للمواطنين تحديث بياناتهم الشخصية إلكترونيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة المعلومات الرسمية الخاصة ببطاقات التموين .

وأكد موقع “ مصر الرقمية ” أن الخدمة متاحة للاستخدام الشخصي والقانوني فقط، وتشترط تقديم بيانات دقيقة مطابقة لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل إرسال الطلب.

كما يُشترط أن تكون البيانات خالية من أي معلومات مضللة أو غير مكتملة.

شروط وأحكام الخدمة

يُشترط تقديم بيانات محدثة ومتطابقة مع الوثائق الرسمية.

تُرفض الطلبات التي تحتوي على معلومات ناقصة أو مزيفة.

تُعتبر البيانات المُقدّمة ملزمة قانونيًا، ويتم تحديث السجلات الرسمية بناءً عليها.

تتحمّل الجهة القانونية مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي محاولة تلاعب أو انتحال هوية.

تخضع جميع البيانات المُدخلة لسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

المستندات المطلوبة لتحديث البيانات:

بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

إيصال كهرباء للوحدة السكنية.

وثيقة الزواج.

بطاقات الرقم القومي أو شهادات ميلاد الأبناء.

المؤهلات العلمية للأبناء والمقيمين في نفس الوحدة.

بيانات الرقم القومي للمقيمين بخلاف الزوجة والأبناء.

رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حال إضافة شخص من ذوي الإعاقة.

المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه ورقم المحرك).

وتأتي هذه الخدمة كجزء من جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يواكب رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الإلكترونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.