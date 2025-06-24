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السيطرة على حريق شب فى مقلب تجميع القمامة بالقليوبية

حريق مخلفات بالقليوبية،فيتو
حريق مخلفات بالقليوبية،فيتو

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب فى مقلب تجميع القمامة والمخلفات أسفل كوبرى الطريق الإقليمى زمام قرية كفر سعد بطريق طراد النيل بنها كفر شكر دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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تلقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بلاغا  بنشوب حريق فى مقلب تجميع قمامة أسفل كوبرى الطريق الإقليمي بمدينة بنها زمان قرية كفر سعد طريق طراد النيل بنها كفر شكر فى ظل ارتفاع درجة الحرارة والرياح التى تساعد على انتشار الحريق وارتفاع ألسنة اللهب وانبعاث أدخنة تؤثر على حركة مرور السيارات وجسم الكوبرى.

انتقلت على الفور الأجهزة المختصة وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق فى مقلب تجميع القمامة وتم السيطرة على الحريق ومنع إنتشار النيران حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين من الأدخنة الكثيفة والسلامة الإنشائية لجسم كوبرى الطريق الإقليمى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية الطريق الاقليمى طريق طراد النيل كفر شكر محافظة القليوبية محافظ القليوبية

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