الثلاثاء 24 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في السيدة زينب

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث في أحد العقارات  بمنطقة السيدة زينب، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة سكنية بالسيدة زينب 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنبة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة السيدة زينب.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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