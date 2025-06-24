ضبط عاطل أصاب شابًا بعاهة مستديمة في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب بسرعة ضبط وإحضار عاطل، لاتهامه بالشروع في قتل شاب يُدعى آدم (20 عامًا)، يعمل مساعدًا بأحد محال الحلاقة، وذلك على خلفية واقعة مشاجرة عنيفة أسفرت عن إصابته بعاهة مستديمة، وجارٍ فحص كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

التقرير الطبي يدين المتهم

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا رسميًا من المجني عليه، أرفقه بتقرير طبي صادر عن مستشفى المنيرة، يفيد تعرضه لاعتداء باستخدام شفرة حلاقة، أسفر عن إصابات خطيرة في الرأس والجسد، منها قطع في أحد الأوردة وكسر بالكوع، تطلبت إجراء عمليات جراحية استمرت حتى مساء اليوم التالي.

وبحسب أقوال المجني عليه، فقد تفاجأ أثناء عمله داخل محل الحلاقة بدخول المتهم "مروان" والاعتداء عليه دون مقدمات، مما اضطره للخروج إلى الشارع والاستغاثة بالمارة، إلا أن أحدًا لم يتدخل، بينما واصل المتهم ضربه، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة.

وذكرت أسرة المصاب أن نجلهم تم نقله إلى مستشفيات عدة، منها مستشفى أحمد ماهر وقصر العيني، وخضع لعدة جراحات دقيقة، متهمة المتهم بأنه "بلطجي" معروف بإثارة الذعر والمشكلات بالمنطقة، ومطالبة بتوجيه تهمة الشروع في القتل، وليس مجرد مشاجرة.

في المقابل، تداول أحد أصدقاء المتهم، ويدعى "عبده"، رواية مغايرة على موقع "فيسبوك"، قال فيها إن آدم هو من بدأ بالاعتداء داخل المحل باستخدام أداة حادة، وأصاب مروان في يده، مشيرًا إلى وجود تقارير طبية تثبت ذلك، وأضاف أن الفيديو المتداول تم اقتطاعه لإظهار طرف واحد فقط.

ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على حقيقة ما حدث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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