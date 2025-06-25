في ذكرى الهجرة، عبد الله بن أريقط هل صحب النبي وأسلم معه؟

عبد الله بن أريقط دليل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضى الله عنه ومرافقهما في طريق هجرتهما من مكة إلى المدينة المنورة ، حيث أوصلهما عبدالله بن اريقط إليها عن طريق الساحل وخلال السطور التالية نستعرض بعضا من سيرة عبد الله بن اريقط هل صحب النبي وأسلم معه فإلى التفاصيل

عبد الله بن اريقط هل صحب النبي وأسلم معه

من هو عبدالله بن أريقط ؟

عبد الله بن أرَيْقط الليثي ثم الديِّلي هو دليل النبي عليه اطيب الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق رضى الله عنه ومرافقهما في طريق هجرتهما من مكة إلى مدينة يثرب التي سُميت بعد ذلك بالمدينة المنورة حيث أوصلهما إلى المدينة المنورة عن طريق الساحل ولما رجع عبد الله بن أريقط إلى مكة أخبر عبد الله بن أبي بكر الصديق بوصول أبيه إلى المدينة المنورة فخرج عبد الله بعيال أبي بكر رضى الله عنهم وصحبهم طلحة بن عبيد الله حتى قدموا المدينة المنورة ..

غار ثور

يقع جنوب مكة المكرمة، وجنوب المسجد الحرام بين سهل وادي المفجر شرقًا وبطحاء قريش غربًا، تقع صخرة كبيرة ارتفاعها 1.25 م، بها فتحة مجوفة أسفلها، مفتحة أعلاها، يحتضنها جبل "ثور" الذى يبلغ ارتفاعه 750 م، مكث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبه أبو بكر رضى الله عنه، 3 ليال سويًا.

رسول الله في غار ثور

قال ابن إسحاق: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته.

قال ابن إسحاق: ثم عمدا إلى غار بثور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه، وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر، وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار.

فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معهم، يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر، وكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا، فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليه.

في ذكري الهجرة، عبد الله بن اريقط هل صحب النبي وأسلم معه

هل أسلم عبد الله بن اريقط وصحب النبي

لم يكن عبد الله بن أريقط مسلمًا بل كان على دين قريش فعن عائشة بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيتًا وَالْخَرِيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاثٍ فَارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَتْهُمْ طَرِيقُ السَّاحِلِ.. كما ورد في صحيح البخاريّ

و ثبتت له صحبة لغوية إلى المدينة، ولا يعد من صحابته وأنصاره التي حدُّها: "من لقي رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ولو تخلَّلت ردَّة".

الحكمة من استئجار بن اريقط

كان عبد الله بن اريقط هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وسلما إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة، حتى انتهوا إلى باب الغار، فوقفوا عليه.

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