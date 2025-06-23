في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية، هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزّى، هو ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها-، زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، اعتنق النصرانية في الجاهلية، وكان يعرف العبرانية، فيَكتُب بها ما شاء الله من الإنجيل، وكان لورقة بن نوفل نبوءة حول الهجرة النبوية حينما ذهبت اليه السيدة خديجة لتقص عليه ما حدث للرسول صلي الله عليه وسلم وخلال السطور التالية نستعرض بعضا من سيرة ورقة بن نوفل ونبوءته حول الهجرة النبوية.



في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية، فيتو

ورقة بن نوفل أحد الحنفاء الأربعة

ورقة بن نوفل هو أحد الأربعة الذين اجتمعوا في يوم احتفال قريش بصنم من أصنامهم وتحدثوا فيما بينهم، واجتمعت كلمتهم على أن قريشًا انحرفت عن دين إبراهيم عليه السلام، وأنه لا معنى لعبادة الأصنام، وانطلقوا يبحثون عن دين إبراهيم الصحيح.وهؤلاء الاربعة هم: ورقه بن نوفل، وعبيد الله بن جحش، وعثمان بن الحويرث، وزيد بن عمرو بن نفيل.

فأما ورقة فقد تنصر وقرأ ما وجد من كتب الأقدمين فاستقر على النصرانية وكان من علمائها.

وأما عثمان بن الحويرث فتنصر وذهب إلى قيصر فأقام عنده حتى هلك.

وأما زيد بن نفيل فكان بمكة متمسكًا بما يظن أنه دين إبراهيم الصحيح حتى توفي.

وأما عبيد الله بن جحش فأدرك الإسلام وأسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته -أم المؤمنين فيما بعد- رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، فارتد هناك وتنصَّر إلى أن هلك.

ورقة بن نوفل والبعثة المحمدية

كان ورقة بن نوفل شيخًا كبيرًا قد عمي -كما قال الذهبي - حينماذهبت إليه خديجة فأخبرته بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكيف جاءه جبريل، عليه السلام، كما أخبرها الرسول، صلى الله عليه وسلم.

فقال ورقة: قدوسٌ قدوسٌ، والذي نفس ورقة بيده إن كنت أصدقتني يا خديجة، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له: فليثبت... فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة.

وتحكي كتب السير والمغازي أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خرج ذات يوم ليطوف بالبيت فلقيه ورقة، فقال: يا ابن أخي: أخبرني بما رأيت وسمعت، فأخبره رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة: والذي نفس ورقة بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي كان يأتي لموسى ولتكذبنه، ولتؤذينه، ولتخرجنه ولتقاتلنه، ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرًا يعلمه، ثم دنا من رسول الله صلى الله فقبل رأسه.. ثم لم ينشب ورقة أن توفي قبل أن يظهر الإسلام.

بداية نزول الوحي

وتحدثنا أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، عن بداية نزول الوحي، وموقف ورقة بن نوفل منه فتقول: (أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي هو الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِب إليه الخلوة، وكان يخلو في غار حراء، يتحنث (يتعبد) فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء

فجاءه الملَك فقال: اقرأ، قلت: (ما أنا بقارئ) قال: (فأخذني، فغطني حتى بلغ مني الجَهد، ثم أرسلني، فقال: (اقرأ) قلت: ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: (اقرأ) قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطنى الثالثة، ثم أرسلني، فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} (العلق:1-3)

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على زوجته خديجة بنت خويلد، رضي الله عنها، فقال: (زملوني، زملوني) فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: (لقد خشيت على نفسي)، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَل، وتكَسب المعدوم، وتَقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان امرًأً تنصر بالجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قدْ عَمِي، فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس (جبريل عليه السلام) الذي نزّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا (شابًا)، ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك، فقال: ( أَوَ مُخرجي هم؟) قال: نعم، لم يأت رجل قَط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم يلبث ورقة أن تُوُفِّيَ) رواه البخاري.

في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية، فيتو

مصير ورقة بن نوفل

وروى الترمذي عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة: إنه كان صدقك، وإنه مات قبل أن تظهر، فقال: رأيته في المنام وعليه ثياب بيض، ولو كان من أهل النار لرأيت عليه ثيابًا غير ذلك.

وعن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت لورقة جنة أو جنتين.

وعلى هذا فيكون ورقة، رضي الله عنه، هو أول من صدق بعد خديجة، رضي الله عنها.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ورقة من أهل الجنة، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبُّوا ورقة بن نوفل، فإني قدْ رأيتُ له جنة أوْ جنتين) رواه الحاكم وصححه الألباني.

قال الحافظ العراقي: "هذا شاهد لما ذهب إليه جَمْعٌ مِن أنَّ ورقة أسلم عند ابتداء الوحي".

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