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مصرع سائق في حادث تصادم بطريق استاد برج العرب بالإسكندرية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

لقى سائق مصرعه إثر تصادم مروع بين سيارة "جامبو" وأخرى نقل ثقيل بطريق ستاد برج العرب  بمحافظة الإسكندرية،  ما تسبب في احتراق مركبته بالكامل.

 

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و تلقي قسم شرطة برج العرب بلاغا يفيد بوقوع تصادم على الطريق المذكور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة الجامبو اصطدمت بسيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى انحرافها وصعودها فوق الرصيف قبل أن تشتعل بها النيران بشكل كامل. 


وأسفر الحادث عن وفاة السائق كريم عبد المقصود 45 سنة، في الحال متأثرا بالحريق، بعد أن فقد الوعي داخل السيارة ولم يتمكن من النجاة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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الاسكندرية الحماية المدنية ستاد برج العرب

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