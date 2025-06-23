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أخبار مصر

الطيران: المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي ورفع درجة الاستعداد بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري يعمل بصورة طبيعية، وأن حركة الملاحة الجوية بجميع المطارات المصرية منتظمة وآمنة، في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة الإقليمية، وإغلاق المجالات الجوية بصفة مؤقتة لبعض الدول الجوار.

وفي هذا الإطار، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، استعدادًا لاستقبال الرحلات الجوية التي يتم تحويل مسارها إلى المطارات المصرية نتيجة تلك المتغيرات الإقليمية، مع التأكيد على الجاهزية التامة من حيث الإمكانات التشغيلية والفنية والبشرية.

كما يجري تنسيق كامل ومباشر مع جميع شركات الطيران العاملة في المطارات  المصرية، لضمان استمرار الانسيابية في الحركة الجوية وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة.

وتؤكد الوزارة كذلك انتظام حركة الطيران داخل المجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، موضحة أن الموقف يتم متابعته على مدار الساعة من خلال غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة والجهات المعنية بالدولة.

ويجري أيضًا تنسيق دائم ومستمر مع جميع الجهات الدولية المختصة، لمتابعة تطورات الأوضاع لحين إعادة فتح المجالات الجوية التى تم إغلاقها، وذلك في ظل متابعة دقيقة وحثيثة لكافة المستجدات الإقليمية والدولية للتعامل الفوري والمهني مع أي مستجدات طارئة.

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