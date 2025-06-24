بسبب تكرار الإصابات، ريال مدريد يتخذ قرارا هاما بشأن ديفيد ألابا

حسمت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، موقف ديفيد ألابا لاعب الفريق الملكي، من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم ألابا الذي يحتفل بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، إلى ريال مدريد عام 2021 في صفقة انتقال حر قادما من بايرن ميونخ الألماني، إلا أنه عانى إصابات عديدة أبرزها الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في ديسمبر 2023، ثم الإصابة في غضروف ركبته اليسرى، وبعدها تعرض لتلف في الغضروف المفصلي في مايو، وخضع لجراحة أخرى.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يخطط حاليًا لتجديد عقد ديفيد ألابا، حيث ينتهي عقده الحالي في عام 2026، بسبب إصابات اللاعب خاصة بعد تدعيم خط الدفاع بالتعاقد مع دين هويسن وترينت ألكسندر أرنولد خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يطلب 90 مليون يورو لبيع نجمه إلى آرسنال

من ناحية أخرى، بات طريق نادي آرسنال الإنجليزي نحو البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد، صعبا للغاية، في ظل رغبته في التعاقد معه هذا الصيف.

وأثار الدولي البرازيلي جدلا واسعا بنهاية الموسم، بعدما استنكر استبعاده من تشكيلة فريقه ضد برشلونة في كلاسيكو مايو الماضي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام باتشوكا، في المباراة الماضية بكأس العالم للأندية.

ريال مدريد يسعى للتخلص من رودريجو مقابل 90 مليون يورو

ورغم سعي النادي الملكي للتخلص منه هذا الصيف، فإن إذاعة "كادينا سير" الإسبانية كشفت السعر الذي يطلبه ريال مدريد نظير التخلي عنه.

وأفادت بأن آرسنال سيكون مضطرا لدفع 90 مليون يورو، نظير التعاقد مع رودريجو، بعدما حدد النادي الملكي هذا السعر للسماح له بمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو.

من جانبه، يرغب صاحب الـ24 عاما في استكشاف كافة الخيارات المتاحة أمامه، ومن بينها الانتقال إلى مانشستر سيتي، الذي أبدى اهتماما بضمه منذ فترة طويلة

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