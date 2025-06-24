الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يطلب 90 مليون يورو لبيع نجمه إلى آرسنال

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

بات طريق نادي آرسنال الإنجليزي نحو البرازيلي رودريجو، جناح ريال مدريد، صعبا للغاية، في ظل رغبته في التعاقد معه هذا الصيف.

وأثار الدولي البرازيلي جدلا واسعا بنهاية الموسم، بعدما استنكر استبعاده من تشكيلة فريقه ضد برشلونة في كلاسيكو مايو الماضي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام باتشوكا، في المباراة الماضية بكأس العالم للأندية.

ريال مدريد يسعى للتخلص من رودريجو مقابل 90 مليون يورو 

ورغم سعي النادي الملكي للتخلص منه هذا الصيف، فإن إذاعة "كادينا سير" الإسبانية كشفت السعر الذي يطلبه ريال مدريد نظير التخلي عنه.

وأفادت بأن آرسنال سيكون مضطرا لدفع 90 مليون يورو، نظير التعاقد مع رودريجو، بعدما حدد النادي الملكي هذا السعر للسماح له بمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو.

من جانبه، يرغب صاحب الـ24 عاما في استكشاف كافة الخيارات المتاحة أمامه، ومن بينها الانتقال إلى مانشستر سيتي، الذي أبدى اهتماما بضمه منذ فترة طويلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رودريجو ريال مدريد أرسنال الإنجليزى أرسنال مانشستر سيتي

مواد متعلقة

ماركا تفتح قضية رودريجو من جديد مع ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج والقنوات الناقلة

ظهرت لأول مرة في الملاعب، سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا

بيلينجهام رجل مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

أعمال خرسانية بالسد الإثيوبي تثير القلق.. والخبراء: خطأ تصميم وتصدع كشفته الأقمار الصناعية

رسالة صادمة من العاملين بماسبيرو للمسلماني.. ما القصة؟

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64.39%

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

خدمات

المزيد

تراجع كبير فى أسعار الذهب تزامنًا مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

بعدما طاله القصف الإسرائيلي.. معلومات عن سجن إيفين سيئ السمعة في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات السيئة

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالمرض والإفلاس

المزيد
الجريدة الرسمية