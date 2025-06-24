أدعية استقبال العام الهجري الجديد 1447، أذكار لا يفوتك ثوابها

أدعية استقبال العام الهجري الجديد 1447، تحل خلال ساعات أيام وليالي العام الهجري الجديد 1447، ومع دخول العام الهجري الجديد فإن البعض يستقبل هذا العام الجديد بالدعاء، لأنه خير وسيلة لطلب العون والمغفرة، والدعاء كما هو معروف سلاح المؤمن الذي به ينتصر علي الشياطين وغيرهم، كما أن الدعاء دواء لكل داء لمن بيده الشفاء والدعاء أيضا اعتراف بفضل المنعم، وهو طريق للهداية والرزق والوقاية من الشرور، وفي هذه المناسبة المباركة، نستعرض معكم بعض أدعية استقبال العام الهجري الجديد 1447.

أدعية استقبال العام الهجري الجديد 1447

دعاء بداية العام الهجري الجديد 1447

- اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

- اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

- اللهم ارزقنا في هذا العام رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا.

- اللهم اجعل لنا في هذا العام من كل كربٍ فرجًا ومن كل بلاءٍ عافية.

- اللهم اجعل هذا العام عامًا مباركًا علينا وعلى أهلينا وأحبابنا.

- اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا.

- اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا.

دعاء استقبال العام الجديد1447

برغم أنه لم ترد في السنة النبوية أدعية خاصة ببداية العام الجديد وهو الأمر الذي يعتبره البعض بدعة، وبرغم أنه لا توجد صيغة محددة لهذا الأمر إلا أن الدعاء مرغوب ومطلوب في كل وقت لأنه ذكر ودعاء ولجوء إلي الله،ويمكن استقبال السنة الجديدة بترديد دعاء العام الهجري الجديد 1447، بأن يدعو كل شخص بما يريد، حيث يمكن الاستعانة بالأدعية التالية:

«يا رب مع بداية العام الهجري الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة».

«اللهم إني أسألك في بداية هذا العام الهجري الجديد أن تبارك في سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلقي، وفي خُلقي، وفي أهَلْي، وفي محياي، وفي عملي وتقبل حسناتي».

«يا رب في بداية هذا العام الهجري الجديد أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة».

«اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتغفر لي ذنبي».

«اللهم يا رب وسع علينا في أرزاقنا واعطنا حاجاتنا التي في صدورنا ولا يعلمها إلا أنت ولا تتوفانا يا مولانا إلا وأنت راض عنا».

اللهم في بداية هذا العام الهجري الجديد جدد أرواحا ذبلت واهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

- في بداية العام الهجري الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين ومرض وهم وغم واجعله عاما مليئا بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

- اللهم اجعله عامنا الهجري الجديد عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يا رب العالمين.

- اللهم ارزقنا في العام الهجري الجديد حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

- اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

- حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.

- اللهم في بداية هذا العام الهجري الجديد جدد أرواحا ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت.

- اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

- حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب.

دعاء دخول العام الهجري الجديد

يمكن ترديد دعاء دخول السنة الجديدة، على النحو التالي:

- اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يا رب العالمين.

- عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

- في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين ومرض وهم وغم واجعله عاما مليئا بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

- عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

- اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

- اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يارب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر مافيها وشر ما بعدها.

أدعية استقبال العام الهجري الجديد 1447

دعاء نهاية السنة؟

- اللهم إني استودعتك عاما مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عام أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار.

- اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

- عام من عمري مضى وعام جديد أبتدى اللهم انها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت.

- اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

- اللهم اجعل عامنا الماضي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر

«ربي اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقي، وأعوذ بك من شرها، اللهم اجعله عامًا مليئا بالسعادة والفرح».

«اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا».

- «دَعْوةُ ذي النُّونِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له».

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