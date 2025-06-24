الثلاثاء 24 يونيو 2025
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خارج الحدود

رئيس جامعة طهران: التكنولوجيا النووية الإيرانية غير قابلة للتدمير

النووي الإيراني الإيراني
النووي الإيراني الإيراني

أعلن رئيس جامعة طهران، محمد حسين أوميد، أن "التكنولوجيا النووية الإيرانية غير قابلة للتدمير".

وقال: "إذا استمرت الحرب لسنوات، فإن صواريخنا لن تنفد، لأن معرفتنا بالأسلحة وتكنولوجياتنا محلية".

مقتل نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني في هجوم إسرائيلي

 

ذكرت تقارير إعلامية أن نائب رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني قتل في هجوم إسرائيلي.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن علي رضا لطفي، نائب رئيس منظمة الاستخبارات في قيادة الشرطة الإيرانية، قُتل في هجوم إسرائيلي.

 

مقتل قيادي بارز في قوات الباسيج الإيرانية بهجوم صاروخي

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء مقتل قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج اللواء محمد تقي يوسف وند.

هجوم صاروخي استهدف عدة مواقع في العاصمة طهران 

جاء ذلك خلال هجوم صاروخي استهدف عدة مواقع في العاصمة طهران أمس، والذي نسبته السلطات الإيرانية إلى "النظام الصهيوني".

وأعلن مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان (غرب إيران)، أن الهجوم الصاروخي أدى إلى استشهاد القائد يوسف وند، مشيرا إلى أن مراسم تشييع الجثمان ستقام صباح يوم الأربعاء في مقبرة شهداء مدينة سلسلة بمحافظة لرستان.

قوات الباسيج تشكل أحد الأجنحة الرئيسية التابعة للحرس الثوري الإيراني

يذكر أن قوات الباسيج تشكل أحد الأجنحة الرئيسية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتلعب دورا محوريا في الأمن الداخلي وحماية المنشآت الحيوية في البلاد.

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