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خارج الحدود

إيران: لن نتنازل عن حقنا غير القابل للنقاش في الطاقة النووية السلمية

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أكد مندوب إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن طهران لن تتنازل عن حقها في الطاقة النووية السلمية.

وقال أمير سعيد إيرواني: "طهران لن تتنازل عن حقها غير القابل للنقاش في الطاقة النووية السلمية".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة" لضمان استمرار برنامجها النووي في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "اتخذنا الإجراءات اللازمة ونقوم بتقييم الأضرار" الناجمة عن الضربات.

كما أضاف: "كانت خطط إعادة تشغيل المنشآت معدة مُسبقا وتقضي استراتيجيتنا بضمان عدم انقطاع الإنتاج والخدمات".

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