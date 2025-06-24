المعمل الجنائي يعاين حريقا نشب داخل مزرعة مواشي بالعياط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق نشب داخل مزرعة مواشي بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، لتحديد بداية الحريق ونهايته وحصر التلفيات.

حريق مزرعة مواشي بالعياط



البداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي بدائرة مركز العياط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق في مزرعة مواشي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء صاحب المزرعة لسماع أقواله في الحادث، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

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