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حوادث

عرض جثث عثر عليها في حفرة تنقيب عن الآثار بالعياط على الطب الشرعي

جثة, فيتو
جثة, فيتو

تجري نيابة العياط تحقيقات موسعة في العثور على جثتين متحللتين داخل حفرة خلال تنقيبهما عن الآثار بقطعة أرض تابعة لهيئة الآثار بمنطقة العياط في الجيزة.

 

وكلفت النيابة بعرض جثث المتوفيين على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء وشهود العيان وأهلية المتوفيين لسماع أقوالهم.

 

العثور على جثتين متحللتين داخل حفرة

 
وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارا يفيد بالعثور على جثتين متحللتين داخل حفرة خلال تنقيبهما عن الآثار بقطعة أرض تابعة لهيئة الآثار بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

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نيابة العياط الجيزة الطب الشرعي غرفة عمليات النجدة

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