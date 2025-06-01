الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لعدم وجود شبهة جنائية، النيابة تصرح بدفن جثة طفل مات غرقا في النيل بالعياط

محكمة
محكمة

شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية أسفرت عن مصرع طفل غرقًا خلال استحمامه في نهر النيل برفقة أصدقائه، بعدما جرفه التيار ولم يتمكنوا من إنقاذه.

 

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من المقدم كريم عليان، رئيس مباحث العياط، يفيد بغرق طفل داخل مجرى نهر النيل بدائرة المركز. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتمكنت من انتشال الجثمان.

 

كشفت التحريات أن الطفل يُدعى زياد ص، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وهو طالب بالمرحلة الابتدائية، وكان في نزهة على ضفاف النهر مع عدد من أصدقائه، وأثناء استحمامه جرفه التيار فجأة، وفشلت محاولات زملائه في إنقاذه بسبب شدة المياه.

 

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان. وبعد مناظرة الجثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، صرحت بدفنها، كما استمعت لأقوال أصدقاء الطفل الذين كانوا برفقته وقت الحادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة العياط الجيزة رئيس مباحث العياط النيابة العامة العياط

مواد متعلقة

النيابة تأمر بحبس شاب بتهمة الشروع في قتل ابن عمه بسبب لهو الأطفال بالعياط

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

طمس الباركود وترك بيانات اللجنة، صورة امتحان الدراسات المتداولة تكشف ناشرها

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في 5 محافظات على "تليجرام"

بعد 50 دقيقة، وزارة التربية والتعليم تستعيد حسابها على فيس بوك بعد اختراقها من مجهول

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية