لعدم وجود شبهة جنائية، النيابة تصرح بدفن جثة طفل مات غرقا في النيل بالعياط

شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية أسفرت عن مصرع طفل غرقًا خلال استحمامه في نهر النيل برفقة أصدقائه، بعدما جرفه التيار ولم يتمكنوا من إنقاذه.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من المقدم كريم عليان، رئيس مباحث العياط، يفيد بغرق طفل داخل مجرى نهر النيل بدائرة المركز. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتمكنت من انتشال الجثمان.

كشفت التحريات أن الطفل يُدعى زياد ص، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وهو طالب بالمرحلة الابتدائية، وكان في نزهة على ضفاف النهر مع عدد من أصدقائه، وأثناء استحمامه جرفه التيار فجأة، وفشلت محاولات زملائه في إنقاذه بسبب شدة المياه.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان. وبعد مناظرة الجثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، صرحت بدفنها، كما استمعت لأقوال أصدقاء الطفل الذين كانوا برفقته وقت الحادث.

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