اقتصادية قناة السويس تشارك في افتتاح المعرض الطبي الإفريقي (صور)

شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، في مراسم افتتاح وفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي “Africa Health ExCon2025” في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك من خلال الجناح الرسمي للهيئة المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة، الذي تستعرض من خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الصلة، التي تشمل: (قطاع الصناعات الدوائية والمادة الفعالة، وقطاع الأجهزة الطبية، وقطاع مستحضرات التجميل).

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

الهدف من المشاركة في المعرض

وتأتي مشاركة الهيئة في مثل هذا المحفل الأهم في المجال الصحي على مستوى القارة الإفريقية، في إطار سعيها لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الصلة، وكذلك التشبيك بين المستثمرين في صناعات الدواء والأجهزة الطبية، وبين مقدمي الخدمات الصحية وصناع القرار في هذا المجال.

منصة متميزة لعرض الفرص الاستثمارية

ومن جانبه أوضح وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي يُعد منصة متميزة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة، إذ يُشكّل المؤتمر منصة سنوية رائدة تجمع كبار قادة الرعاية الصحية حول العالم، وصنّاع القرار والخبراء، بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون في قطاع الصحة، خاصة في القطاعات التي تستهدف الهيئة توطين الصناعة بها.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

وتشمل: (المستلزمات والأجهزة الطبية، والمواد الفعالة للأدوية، ومستحضرات التجميل)، لافتًا إلى أن الحدث يمثل فرصة قيّمة لخلق حوار بنَّاء بين المستثمرين والمصنعين المشاركين والجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، والمؤسسات وصناع القرار بهذا المجال، وكذا تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التعرف عن قرب على إمكانيات المنطقة الاقتصادية، التي تحتضن العديد من المنشآت الصناعية واللوجستية، وتخدم بدورها نحو 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا تسعى الهيئة لتوطينها ضمن استراتيجيتها.

جانب من فعاليات المعرض، فيتو

تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات

كما أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن المعرض يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات والجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، بما يسهم في وضع رؤى مشتركة تسهم في دفع التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى تطلع اقتصادية قناة السويس لتصبح المركز الإقليمي لتوطين صناعات الأدوية والمادة الفعالة والأجهزة الطبية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والتصدير للخارج.

جدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي يعد من كبري الفعاليات التي تنظمها الهيئة المصرية للشراء الموحد، وجاءت نسخته الأولى في يونيو 2022، ويمثل منصة سنوية تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء في مجالات الرعاية الصحية، والأدوية، والأجهزة الطبية، والتكنولوجيا الصحية، ويشهد المؤتمر مشاركة 350 شركة، ويتضمن أكثر من 21 جلسة نقاشية وورشة عمل.

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