الثلاثاء 03 يونيو 2025
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اقتصادية قناة السويس تُكرم عددًا من السيدات احتفالًا باليوم الدولي للمرأة

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

نظّمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس فعالية خاصة لتكريم عدد من السيدات العاملات في هذا القطاع الحيوي، وذلك بمقر الهيئة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة. 

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وقام الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس للمنطقة الجنوبية، بتكريم مجموعة من السيدات تقديرًا لدورهن الفعّال ومساهماتهن المتميزة في دعم المنظومة البحرية داخل الموانئ التابعة للهيئة. 

تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع البحري 

وخلال كلمته بالحفل أوضح الربان أحمد جمال حرص الهيئة على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع البحري.  

 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

وأكد على الاعتزاز بوجود هذه النماذج المتميزة من السيدات، ولافتًا إلى أن تمكين المرأة وتمثيلها في مواقع العمل المختلفة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة العمل داخل المنطقة الاقتصادية.

التزام الهيئة بدعم التوازن بين الجنسين 

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة بدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وترسيخ قيم التقدير والاحترام للكوادر النسائية التي أثبتت قدرتها على الإنجاز والتميز في المجالات الفنية والإدارية بالقطاع البحري. 

شملت قائمة المُكرمات كوادر نسائية شابة تعمل في مجالات الاستدامة البيئية، والمالية، والإدارة الهندسية بالموانئ التابعة للهيئة.

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اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس قناة السويس اليوم العالمي للمرأة العاملة بالقطاع البحري

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