مقتل قيادي بارز في قوات الباسيج الإيرانية بهجوم صاروخي

أفادت وكالة "فارس" للأنباء بمقتل قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج اللواء محمد تقي يوسف وند.

هجوم صاروخي استهدف عدة مواقع في العاصمة طهران

جاء ذلك خلال هجوم صاروخي استهدف عدة مواقع في العاصمة طهران أمس، والذي نسبته السلطات الإيرانية إلى "النظام الصهيوني".

وأعلن مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان (غرب إيران)، أن الهجوم الصاروخي أدى إلى استشهاد القائد يوسف وند، مشيرا إلى أن مراسم تشييع الجثمان ستقام صباح يوم الأربعاء في مقبرة شهداء مدينة سلسلة بمحافظة لرستان.

قوات الباسيج تشكل أحد الأجنحة الرئيسية التابعة للحرس الثوري الإيراني

يذكر أن قوات الباسيج تشكل أحد الأجنحة الرئيسية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتلعب دورا محوريا في الأمن الداخلي وحماية المنشآت الحيوية في البلاد.

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