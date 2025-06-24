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ثقافة وفنون

محمد ثروت ضيف معتز التوني في سادس حلقات "فضفضت أوي"

محمد ثروت ومعتز التوني،
محمد ثروت ومعتز التوني، فيتو

يحل الفنان محمد ثروت ضيفا على برنامج "فضفضت أوى" الذى يقدمه المخرج معتز التوني، على منصة Watch it الرقمية، أحدث إنتاجاتها الأصلية، في سادس حلقاته، غدًا الأربعاء، وسيحمل اللقاء مواقف كوميدية وحكايات طريفة. 

ونشرت منصة Watch it عبر حسابها على الانستجرام بوستر يجمع ثروت ومعتز مرفقا بتعليق “صاحب أحلى ضحكة.. محمد ثروت.. اتفرج على بودكاست فضفضت اوي من إنتاجات Watch it الأصلية

برنامج فضفضت أوي 

"فضفضت أوى" برنامج يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة.

وبرنامج "فضفضت أوى" مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، ومن أبرز الضيوف كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد.

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الفنان بيومي فؤاد الفنان محمد ثروت المخرج معتز التوني إنتاجات Watch it برنامج فضفضت أوى

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