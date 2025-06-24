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طالبة بالجامعة الألمانية تصمم الهوية البصرية لمؤتمر دولي عن "المرأة في العلوم والاستدامة"

طالبة بالألمانية
طالبة بالألمانية الدولية تصمم هوية بصرية لمؤتمر دولي، فيتو

صممت الطالبة جنا ولاء عبد الظاهر في مرحلة البكالوريوس بكلية التصميم بـالجامعة الألمانية الدولية GIU الهوية البصرية الكاملة لمؤتمر "المرأة في العلوم التجريبية والقيادة والاستدامة" برعاية مؤسسة ألكسندر فون هومبولت الألمانية، وحضره علماء وأساتذة من جميع أنحاء العالم، واستضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة.

طالبة بالألمانية الدولية تبتكر تصميم هوية بصرية لمؤتمر دولي
طالبة بالألمانية الدولية تبتكر تصميم هوية بصرية لمؤتمر دولي، فيتو

واتسمت تصميمات جنا بفكر جديد للدعاية، حيث اتبع تصميمها للهوية البصرية معايير الفكرة  واختيار تصميم الشعار، ونمط تصميم الشعار، وتصميم الوحدة الزخرفية المميزة، واختيار  الألوان المميزة، التي تعكس محاور المؤتمر الثلاثة: الأخضر للاستدامة، البنفسجي للقيادة، والأزرق للعلم. 

 

طالبة بالألمانية الدولية تبتكر تصميم هوية بصرية لمؤتمر دولي
طالبة بالألمانية الدولية تبتكر تصميم هوية بصرية لمؤتمر دولي، فيتو

إتاحة الفرصة للطالبات لتطبيق ما درسوه عمليا

كما تولت تنفيذ التصاميم الكاملة لكافة المواد الدعائية والمطبوعات الخاصة بالمؤتمر من الـ Banners، البروش المعدني، الحقائب، كتيب المؤتمر المزود بالرسم التوضيحي، حيث يشكل مشاركة جنا نموذجًا حيًا للدور الفعال الذي تلعبه الجامعتان الألمانية بالقاهرة، والألمانية الدولية، في تمكين الطالبات وتحفيزهن على الإبداع، وإبراز مواهبهن في المحافل العلمية الدولية، بما يسهم في الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويعزز من حضور المرأة في مجالات العلوم والاستدامة والقيادة.

طالبة بالألمانية الدولية تبتكر تصميم هوية بصرية لمؤتمر دولي
طالبة بالألمانية الدولية تبتكر تصميم هوية بصرية لمؤتمر دولي، فيتو

جاء ذلك في إطار حرص كل من الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC، والجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة على دعم وتمكين المرأة، وإتاحة الفرص للطالبات لإطلاق العنان  لأفكارهم الداعمة لتطبيق ما درسوه عمليًا والمشاركة في الفعاليات العلمية الدولية.

يُذكر أن الطالبة جنا حصلت على منحة دراسية ممولة بالكامل من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، لاستكمال دراستها بجامعة  HTW بالعاصمة الألمانية برلين، تأكيدًا لتميزها الأكاديمي والإبداعي؛ مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة.

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الجامعة الألمانية الدولية كلية التصميم بالجامعة الألمانية الدولية ألكسندر فون هومبولت الجامعة الألمانية بالقاهرة الهيئة الالمانية للتبادل العلمي جامعة HTW

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