ريم بسيوني تتعاقد على إصدار أدبي جديد

أعلنت دار المعارف المصرية عن تعاقدها مع الكاتبة والروائية ريم بسيوني لإطلاق كتابها الجديد، الذي من المقرر أن يصدر قريبا.

وجاء تعاقد ريم بسيوني على إطلاقها للإصدار الجديد بحضور المهندس رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، وإيهاب الملاح المشرف العام على النشر والمحتوى بالدار، ومن المنتظر أن يظهر الكتاب للنور خلال الأسابيع القليلة القادمة.

الروائية ريم بسيوني

ريم بسيوني كاتبة وروائية ولدت في الإسكندرية عام 1973، وتعمل كأستاذة في الجامعة الأمريكية.

فازت ريم بالعديد من الجوائز منها: جائزة ساويرس للثقافة عن روايتها "الدكتورة هناء"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس ثلاثية المماليك»، وجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2024.

كتابات ريم بسيوني

وكتبت العديد من الكتب الروائية والعلمية، ومنها: "الحب على الطريقة العربية" و"رائحة البحر" و"بائع الفستق" و"الدكتورة هناء" و"أشياء رائعة" و"مرشد سياحي" و"أولاد الناس ثلاثية المماليك" و"أولاد الناس ثلاثية المماليك" و"سبيل الغارق الطريق والبحر" و"الحلواني ثلاثية الفاطميين" و"ماريو وأبو العباس"، وغيرها.

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