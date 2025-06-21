السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سيدة ونجلها بتهمة سرقة 2 مليون جنيه من داخل ورشة بالجمالية

حبس سيدة ونجلها،
حبس سيدة ونجلها، فيتو

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدة ونجلها لقيامهما بسرقة 2 مليون جنيه من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط إحدى السيدات، ونجلها لقيامهما بسرقة مبلغ مالى "2 مليون جنيه" من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهما حقيبة بداخلها المبلغ المالى المستولى عليه.

كما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلل" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته أقر بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجمالية قسم شرطة الجمالية الاجراءات القانونية شرطة التجمع الأول

مواد متعلقة

لحظة إنقاذ سيدة من أحد عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو)

شاهدة عيان على انهيار عقارات حدائق القبة: "عفش عروسة راح تحت الأنقاض" (فيديو)

الأهالي يساندون رجال الأمن في توصيل المياه للعالقين داخل العقارات المنهارة بحدائق القبة (فيديو)

الحي أنذر الأهالي منذ شهرين، شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو)

اللقطات الأولى لحادث انهيار عقارين في حدائق القبة (فيديو وصور)

النيابة تستمع إلى عصابة سرقة العقارات بالمقطم

حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة في مصر القديمة

تجديد حبس عامل بتهمة سرقة عدادات الكهرباء من مدرسة بالبساتين

الأكثر قراءة

مصرع 3 أفراد من أسرة واحدة في حادث دهس على محور المشير

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

أول تعليق من مهاجم تشيلسي بعد الطرد أمام فلامنجو

أسباب إيقاف البطاقات التموينية وخطوات إعادتها

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)

دراسة برلمانية توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2025

رسالة قوية من علاء مبارك بعد الهروب الجماعي للإسرائيليين من تل أبيب (فيديو)

خدمات

المزيد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان

بداية جديدة وأمل جديد، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأزهر للفتوى في يومه العالمي: الوالد هو قوام الأسرة وأوسط أبواب الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية