حبس سيدة ونجلها بتهمة سرقة 2 مليون جنيه من داخل ورشة بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدة ونجلها لقيامهما بسرقة 2 مليون جنيه من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط إحدى السيدات، ونجلها لقيامهما بسرقة مبلغ مالى "2 مليون جنيه" من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهما حقيبة بداخلها المبلغ المالى المستولى عليه.

كما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلل" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته أقر بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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