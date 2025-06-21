السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

حبس صاحب جراج بتهمة قتل عامل في منشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية حبس صاحب جراج 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل لديه بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلاف على ارتداء الحذاء بـمنطقة منشأة ناصر.

العثور على جثة عامل داخل جراج بمنشأة ناصر 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة عامل داخل جراج بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بها عدة طعنات متفرقة وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب الجراج بسبب ارتداء المجنى عليه حذاء المتهم دون إذنه فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بتسديد عدة طعنات للمجني عليه باستخدام سلاح أبيض فسقط على الأرض مغشيا عليه، وفر هاربًا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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