الثلاثاء 24 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5520 جنيهًا “بيع”، 5491 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4830 جنيهًا “بيع”، 4805 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4140 جنيهًا “بيع”، 4118 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  38640 جنيه “بيع”، 38440 جنيه “شراء.

 

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا اليوم الثلاثاء بعدما دخول اتفاق وقف إطلاق النار  بين إيران وإسرائيل  حيز التنفيذ الساعة الرابعة فجر اليوم، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3349.89 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 3364.20 دولار.

 

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسط في الاتفاق أمس الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين.

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