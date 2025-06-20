رئيس جامعة المنصورة: تطوير البحث العلمي وتحفيز النشر الدولي

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، نتائج الجامعة في التصنيف العالمي (QS) لعام 2026، الذي يُعد من أبرز ثلاثة تصنيفات جامعية عالمية من حيث التأثير، إذ جاءت الجامعة ضمن الفئة (1001–1200) عالميًّا، واحتلّت المرتبة الرابعة بين الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف.

الإنجاز يُجسِّد استمرار تقدّم الجامعة في التصنيفات الدولية

وأكّد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يُجسِّد استمرار تقدّم جامعة المنصورة في التصنيفات الدولية، نتيجةً للجهود المؤسسية المبذولة في تطوير الأداء البحثي والأكاديمي، وتحسين جودة التعليم، وزيادة معدلات الاستشهاد بالأبحاث، وتعزيز كفاءة الخريجين في مؤشرات التوظيف العالمي، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات العالمية الرائدة.

رؤية استراتيجية شاملة للنهوض بجميع القطاعات التعليمية والبحثية

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تنتهج رؤية استراتيجية شاملة للنهوض بجميع القطاعات التعليمية والبحثية، مما عزّز مكانتها بين أفضل الجامعات عالميًّا وعربيًّا، مشيرًا إلى سعي الجامعة الدؤوب لتنفيذ خطتها الطموحة في تقديم نموذج أكاديمي متكامل يُواكب المتغيرات العالمية ويخدم أولويات التنمية في مصر.

الارتقاء بجودة البحث العلمي، من خلال دعم الأبحاث

ولفت الدكتور شريف خاطر إلى أن نتائج التصنيف تعكس التزام الجامعة بمنظومة علمية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة البحث العلمي، من خلال دعم الأبحاث المؤثرة، والتركيز على النشر في المجلات المصنّفة ضمن الربع الأول (Q1)، وزيادة الإنفاق على البحث التطبيقي، وتوفير بيئة بحثية متطوّرة تشمل إنشاء المعامل، وتشكيل الفرق البحثية، وتدريب الكوادر على النشر الدولي.

ربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة والمجتمع

كما أكّد حرص الجامعة على ربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة والمجتمع، وتوجيه البحوث نحو القضايا التنموية والمشروعات القومية، إلى جانب تحسين مؤشرات السمعة الأكاديمية والتوظيف، وتعزيز الشراكات الدولية الأكاديمية والبحثية بما ينعكس إيجابًا على ترتيب الجامعة العالمي.

تطوير جودة التعليم، واستثمار الموارد البشرية والمادية لتأهيل الخريجين

وأوضح الدكتور شريف خاطر مواصلة الجامعة تطوير جودة التعليم، واستثمار الموارد البشرية والمادية لتأهيل الخريجين بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية، والعمل على ترسيخ مكانتها بين أفضل مؤسسات التعليم العالي عالميًّا.

الجامعة ستواصل تعزيز مؤشرات التصنيف

من جهته، صرّح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن الجامعة ستواصل تعزيز مؤشرات التصنيف من خلال تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، والاستثمار في تطوير أعضاء هيئة التدريس، وتشجيع الأبحاث ذات التأثير الدولي، ونشر الإنتاج البحثي في مجلات عالمية مرموقة.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى توجيه البحث العلمي نحو القضايا القومية وربطه باحتياجات المجتمع، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرفع كفاءة الخريجين في المؤشرات الدولية.

معايير تصنيف (QS) العالمي

جدير بالذكر أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على معايير رئيسية تشمل: السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين في سوق العمل، وجودة البحث العلمي ومعدلات الاستشهاد، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبتي الأعضاء والطلاب الدوليين، وعدد الحاصلين على درجة الدكتوراه، وتأثير الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى مؤشرات التعاون الأكاديمي الدولي.

ويُعد هذا التصنيف من أبرز الأدلة العالمية لتقييم أداء الجامعات، كما يُسهم في تعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي.

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