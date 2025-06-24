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استجابة لـ «فيتو»، تحرك عاجل من «مياه الأقصر» لحماية أهالي العوامية من خطر تسريب مائي (صور)

أزمة العوامية
أزمة العوامية

في استجابة سريعة لما نشرته « بوابة فيتو» تحت عنوان «تسرب مياه ترعة أثناء أعمال تجديد مسجد في العوامية بالأقصر يرعب الأهالي خوفا على منازلهم»،  أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر  بقيادة اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة عن إطلاق استجابة فورية لحل المشكلة.

 وكانت الشركة قد تلقت بلاغًا من سكان منطقة العوامية بالمحافظة بشأن تسريب مائي ظهر أثناء تنفيذ أعمال حفر قواعد مسجد السني الجديد. 

أزمة أهالي العوامية بالأقصر 

وفور تلقي البلاغ، دفعت الشركة بفرق الطوارئ المجهزة بأحدث المعدات إلى موقع الحادث، وبدأت على الفور أعمال الشفط والمعالجة للسيطرة على حجم المياه المتسربة.

وأكدت الشركة  أن التسريب ناتج عن كسر بماسورة تابعة لوزارة الموارد المائية والري، ولا تتبع شبكتها الداخلية، إلا أنها تحركت فورًا في إطار مسئوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم الدعم الكامل للمواطنين.

ووجه اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الأقصر بمتابعة الأعمال الفنية والاطمئنان على استقرار الوضع، وتم إرسال لجنة هندسية متخصصة لمعاينة المنطقة وتحديد مدى التأثير الإنشائي للتسريب على المنازل المجاورة، بالإضافة إلى مراقبة منسوب المياه بشكل دقيق.

وعلى صعيد ميداني، جرت عملية تأمين محيط المسجد والمنازل المجاورة، مع استمرار فرق الطوارئ في أعمالها لساعات طويلة بهدف احتواء الموقف قبل حلول الليل، وسط حضور مكثف من مسئولي الشركة والجهات التنفيذية.

الأهالي من جانبهم عبّروا عن امتنانهم للاستجابة السريعة من شركة المياه، وأكدوا أن تدخلها كان حاسمًا في تقليل الأضرار المحتملة التي كانت قد تطال عددًا من المنازل لولا سرعة التصرف.

وتستمر حتى الآن جهود المعالجة والشفط في الموقع، وسط تأكيدات من شركة المياه بأن العمل لن يتوقف حتى يتم التأكد من جفاف المنطقة تمامًا، ومعالجة الكسر بطريقة فنية تضمن سلامة الشبكة وعدم تكرار المشكلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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