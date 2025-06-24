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تسرب مياه ترعة أثناء أعمال تجديد مسجد في العوامية بالأقصر يرعب الأهالي خوفا على منازلهم (فيديو وصور)

المياه المتدفقة في
المياه المتدفقة في العوامية،فيتو

شهدت منطقة العوامية بمدينة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من القلق بين الأهالي، بعد ظهور تسريب مياه أثناء أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد مسجد النور السني.

والتسريب المفاجئ نبع من مواسير أسفل الشارع العمومي، ويرجح أنه ناتج عن ترعة مياه قديمة كانت مطمورة أسفل الموقع.

تسريب مياه ترعة ري يثير مخاوف أهالي العوامية بالأقصر أثناء بناء مسجدا

وقد تسبب التدفق في غمر منطقة الحفر بالكامل، وارتفاع منسوب المياه بشكل خطير يهدد سلامة المنازل المجاورة، وعلى رأسها عمارة سكنية مكونة من 7 طوابق، وبها مقر مديرية الضرائب بالأقصر، وتعاني من ضعف في البنية الإنشائية وتُعد من الأبنية القديمة غير الآمنة.

على الفور، تلقت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بلاغًا بالواقعة، وقامت بدفع معدات الحفر وشفط المياه إلى الموقع، وتُجرى حاليًا أعمال كشف موسعة لتحديد مصدر التسريب بدقة والعمل على إغلاقه في أسرع وقت ممكن، وسط متابعة من مسؤولي الحي وحالة استنفار بين سكان المنطقة.

وأكدت مصادر محلية أن المنطقة بحاجة إلى فحص هندسي عاجل لضمان عدم تعرض المنازل المجاورة للانهيار، في ظل استمرار تدفق المياه الغامضة وتآكل التربة في محيط المسجد.

 

 

 

 

 

 

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الأقصر مياه الاقصر أزمة العوامية بناء مسجد ميدان الصنايع وسط الأقصر

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