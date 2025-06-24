383 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدقهلية

أدى اليوم 383 طالبا بالثانوية العامة بمحافظة الدقهلية امتحاناتهم في مواد اللغة الأجنبية الثانية نظام قديم ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية STEM، واللغة العربية ورقة ثانية المكفوفين وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان.

وتواصل لجان الثانوية العامة بالدقهلية أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة، وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

وتتواصل اليوم الثلاثاء أعمال امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات.

وتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها.يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين-مادة اللغة الأجنبية الثانية نظام قديم 312 طالب وطالبة-مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية لطلاب STEM وعددهم67 طالبا وطالبة-اللغة العربية ورقة ثانية المكفوفين 4 طلابوتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة

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