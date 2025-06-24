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حوادث

تجديد حبس سائق توك توك متهم بقتل زميله بآلة حادة في الأميرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس سائق توك توك متهم بقتل زميله بآلة حادة أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بمنطقة الأميرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بطعنات نافذة بالرقبة والبطن.

وأضافت المناظرة أن الطعنات أحدثت جروحا غائرة بجسد المجني عليه تجاوز طول جرح فيها 10 سم.

مشاجرة بين سائقي توك توك بالأميرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقي توك توك ومقتل أحدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين العثور على جثة سائق توك توك وسط بركة من الدماء فى الشارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات، تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور فتطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بقتل زميله وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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