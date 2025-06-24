قبل نظر الدعوى، اعترافات المتهم بقتل نجله وإلقائه بمصرف مائي بالجيزة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، محاكمة بائع خضروات بتهمة قتل نجله الطفل "خالد.ع" عمدا بدعوى "سوء سلوكه" ورغبته في تأديبه.

اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة

وأدلي المتهم باعترافات أمام النيابة العامة بارتكابه الجريمة كاملة، مفيدا أنه لم يعد يحتمل سلوك نجله "غير المألوف"، فخطط لقتله بتنفيذ الفعل على مراحل، من التخدير إلى التقييد ثم الإغراق.

تحقيقات النيابة في اتهام أب بقتل نجله

وكشفت تحقيقات القضية رقم 16642 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة، أن المتهم ارتكب جريمته بتاريخ 13 أكتوبر 2024، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بعد أن عقد العزم على التخلص من نجله، فنسج خطة محكمة لذلك.

وأفادت التحقيقات، بأن الأب قام بوضع أقراص مهدئة في كوب شاي وقدمه لابنه، قبل أن يكبله بالحبال ويصطحبه على دراجته النارية إلى أحد المصارف المائية بالمنطقة، حيث ألقاه حيا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا.

وكشفت والدة المجني عليه في أقوالها أمام النيابة العامة إن نجلها كان يعاني من اضطرابات سلوكية، وإنها أبلغت والده بذلك، فحضر إلى المنزل مدعيا تهدئة الطفل، غير أن الأب قدم له كوبا من الشاي الممزوج بمهدئات، ثم خرجا سويا، ولم يعد خالد، وعند سؤاله، أخبرها الأب أنه فر هاربا قبل أن تكتشف الحقيقة المروعة لاحقا.

وأيد تقرير الصفة التشريحية أقوال النيابة العامة، مؤكدا أن الوفاة وقعت نتيجة الغرق، وأنها تتماشى مع التوقيت والظروف الواردة في التحقيقات، دون وجود ما يمنع حدوث الوفاة بالطريقة المذكورة.

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