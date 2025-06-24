نجم العين الإماراتي بعد فضحيتي اليوفي والسيتي: يجب التعلم من التجربة

عبر نسيم الشاذلي لاعب العين الإماراتي، عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي (0-5) و(0-6) على الترتيب، ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية.

نجم العين يتحدث عن الهزائم في مونديال الأندية

وأكد الشاذلي، في تصريحات صحفية: "كانت المباريات أمام اثنين من أفضل فرق العالم، وشكلت درسا كبيرا في مسيرتي، لقد كانت المباراتين غاية في الصعوبة، وأنا محبط لأننا خسرنا بنتيجة كبيرة، ويجب أن أتعلم من التجربة".



وأضاف: "علينا في العين أن نركز بشكل كامل في مثل هذه المباريات، ونسعى للفوز في قادم الاستحقاقات، وتجنب ارتكاب الأخطاء التي وقعنا فيها وكلفت الفريق كثيرًا، خاصة في الكرات الثابتة".



وأوضح: "في مباراتنا الأخيرة أمام السيتي، استقبلنا 3 أهداف من كرات ثابتة، ومن بينها ركلة جزاء، وهو ما يؤكد أهمية التركيز في التفاصيل الصغيرة، ويجب علينا نسيان هذه المباراة والتفكير في المواجهة التالية".

وعن الدروس من الخسارتين أمام يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية. قال: "المباراتان سريعتان للغاية، وإن غفلت لثانية، تُعاقب فورا، ورغم النتيجة الكبيرة، إلا أنني أرى أننا دافعنا جيدًا أمام فريقين لا يحتاجان سوى 3 أو 4 فرص ليسجل".

وشدد اللاعب على أهمية المواجهة التالية أمام الوداد المغربي، قائلًا: "نحن نلعب باسم العين، أحد أكبر أندية آسيا، ولا نفكر إلا في الفوز، وأمامنا يومين للاستعداد، وسنبذل كل ما في وسعنا لحصد النقاط الثلاث".

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