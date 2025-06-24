مصدر بمحافظة القاهرة: 14699 عقار بالعاصمة يحتاج إلى تنكيس

أكد مصدر مسئول بـ محافظة القاهرة، أن تنفيذ قرارات الإخلاء للبيوت ذات الخطورة الداهمة يستلزم وجود قوة شرطية، لافتا إلى أنه فى غالبية الأحيان تكون قرارات الإخلاء غير مسلمة للاهالى من قبل أقسام الشرطة لعدم الاستدلال.

آلية تنفيذ قرار إخلاء المنازل ذات الخطورة الداهمة

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه فى بعض الحالات يقرر الاهالى الاستمرار فى البيوت الخطرة على مسئوليتهم الشخصية، موضحا أن هناك أكثر من 3 آلاف عقار متواجد بالعاصمة يحتاج إلى إزالة وغير قابل للترميم، موضحا أن هناك 14699 عقار يحتاج إلى تنكيس.

تكرار حالات سقوط المنازل في محافظة القاهر

وكانت محافظة القاهرة شهدت انهيار أربع عقارات فى مدة لا تتجاوز أسبوع حيث بدأت سلسلة الانهيارات بعقار بحى السيدة زينب لينهار بعد يومين عقارين بحدائق القبة وبعدها بثلاثة أيام عقار بشارع الترعة البولاقية بشبرا.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وجه ببدء تسكين الأسر المضارة في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، بعد إجراء عمليات الحصر اللازمة، وجاري العمل على تسليم أول ٤ أسر وحدات بديلة في مدينة ١٥ مايو .

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين الجمعة الماضية، وعلى الفور انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.