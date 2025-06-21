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حوادث

محافظ القاهرة يشرف على عمليات البحث عن المفقودين أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة (فيديو وصور)

محافظ القاهرة يباشر
محافظ القاهرة يباشر عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض

 عقارات حدائق القبة المنهارة، وصول الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى موقع انهيار العقارين رقم ٢٠ و٢٢ بشارع أبو سيف  في حي حدائق القبة، لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين والإشراف المباشر على جهود الحماية المدنية.

وتعد هذه الزيارة التفقدية الثانية لمحافظ القاهرة للمنطقة بعد وقوع الحادث، حيث حرص على التواجد أمس مع قوات الحماية المدنية، ووعد أهالي الضحايا ببذل كامل الجهود لإنقاذ والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، وما زالت عمليات البحث جارية والتي أدت إلى إنقاذ 14 شخصًا ونقلهم للمستشفيات والعثور على 7 جثث تحت الأنقاض.

 

 

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

 

 وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة صباح أمس الجمعة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقارين كليا وانهيار الثالث جزئيا وتصدع الرابع بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العقارات المجاورة لـعقارات حدائق القبة المنهارة من السكان تحسبا لأي طارئ.

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