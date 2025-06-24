الثلاثاء 24 يونيو 2025
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محافظات

مباحث الأقصر تضبط عاطلا بحوزته حشيش وشابو

الأمن
الأمن

ألقت مباحث قسم شرطة الأقصر القبض على عاطل، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بناحية نجع الخطباء.

ضبط عاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في الأقصر 

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط «ع.ح» 43 عاما، عاطل، مقيم بناحية نجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، سبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات وآداب.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر من ضبط العاطل وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات من المادة الكريستالية البيضاء «الشابو» ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المضبوطات للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة تربحه من نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر. 

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