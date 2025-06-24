قتلى ومصابون في هجوم إسرائيلي على سجن إيفين بطهران

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانجير، اليوم الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي إن أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في العاصمة طهران تضررت جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفته أمس الإثنين، وإن ذلك أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

أصيب بعض الزملاء من العاملين في القطاعين الإداري والقض

وأضاف جهانجير: "بعد وقوع الأضرار، أُصيب بعض الزملاء من العاملين في القطاعين الإداري والقضائي... بالإضافة إلى نزلاء وأفراد من أسرهم... لدينا شهداء أيضا، لكن عددهم لم يتحدد بعد".

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، استهداف سجن إيوين في طهران، فيما أكد الجيش قصف مقر قيادة للحرس الثوري في طهران وغيرها من أجهزة الامن الداخلي المسؤولة عن "الحفاظ على استقرار النظام".

ضربة غير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام فى طهران

وكتب كاتس على إكس: "ينفذ الجيش حاليا ضربة غير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام وأجهزة الحكومية في قلب طهران".

وأضاف أن من بين الأهداف: "سجن إيوين ومقرات الأمن الداخلي للحرس الثوري".

ومن بين الأهداف التي استهدفتها إسرائيل بحسب كاتس "مقر الباسيج (قوات التعبئة الشعبية) وأهداف أخرى تابعة للنظام".

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