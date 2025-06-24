الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قتلى ومصابون في هجوم إسرائيلي على سجن إيفين بطهران

سجن إيفين، فيتو
سجن إيفين، فيتو

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانجير، اليوم الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي إن أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في العاصمة طهران تضررت جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفته أمس الإثنين، وإن ذلك أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

أصيب بعض الزملاء من العاملين في القطاعين الإداري والقض

وأضاف جهانجير: "بعد وقوع الأضرار، أُصيب بعض الزملاء من العاملين في القطاعين الإداري والقضائي... بالإضافة إلى نزلاء وأفراد من أسرهم... لدينا شهداء أيضا، لكن عددهم لم يتحدد بعد".

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، استهداف سجن إيوين في طهران، فيما أكد الجيش قصف مقر قيادة للحرس الثوري في طهران وغيرها من أجهزة الامن الداخلي المسؤولة عن "الحفاظ على استقرار النظام".

ضربة غير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام فى طهران

وكتب كاتس على إكس: "ينفذ الجيش حاليا ضربة غير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام وأجهزة الحكومية في قلب طهران".

وأضاف أن من بين الأهداف: "سجن إيوين ومقرات الأمن الداخلي للحرس الثوري".

ومن بين الأهداف التي استهدفتها إسرائيل بحسب كاتس "مقر الباسيج (قوات التعبئة الشعبية) وأهداف أخرى تابعة للنظام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطة القضائية في ايران سجن إيفين طهران العاصمة طهران إسرائيل سجن إيوين

مواد متعلقة

ضربة اقتصادية لـ تل أبيب، تكلفة باهظة لإعادة إعمار إسرائيل بعد وقف الحرب مع إيران

بعد وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال يرصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

عائلات الرهائن الإسرائيليين: من يستطيع تحقيق وقف إطلاق النار مع إيران يمكنه إنهاء الحرب في غزة

أول تعليق من مصر على إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

سموتيرتش: حققنا نصرا ساحقا على إيران وسنكمل المهمة في غزة

أين أخفت إيران اليورانيوم المخصب؟! (صور)

حققنا هدفنا، ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران

نتنياهو: أي انتهاك من إيران لوقف إطلاق النار سنرد عليه بقوة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

الفلسطيني الذي دمر بورتو، سبورت الإسبانية: الهاتريك المثالي لوسام أبو علي لن ينسى

عقب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، رسالة قوية من السيسي لأمير قطر

الكرملين: كثيرون يريدون استغلال الوضع بالشرق الأوسط لإفساد العلاقات بين موسكو وطهران

بعد الهجوم على قاعدة العديد، قطر تستدعي السفير الإيراني (صور)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية