تمريض المنصورة ضمن المراكز الـ 3 الأولى في اختبارات مزاولة المهنة

حققت كلية التمريض بـ جامعة المنصورة مركزًا متقدمًا ضمن المراكز الثلاثة الأولى على مستوى كليات التمريض في مصر، للمرة الثانية على التوالي، في اختبارات مزاولة مهنة التمريض لدور مايو 2025، التي ينظمها المجلس الصحي المصري لخريجي كليات التمريض.

التفوق يعكس جودة البرامج التعليمية والتدريبية التي تتبناها الكلية

وهنأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أسرة كلية التمريض على هذا الإنجاز المتواصل، مشيدًا بالأداء المتميز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأكد أن هذا التفوق يعكس جودة البرامج التعليمية والتدريبية التي تتبناها الكلية، والتزامها برسالة الجامعة في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة علميًّا وعمليًّا، وفقًا لأحدث المعايير القومية والدولية.

تكثيف برامج التأهيل العملي لضمان جاهزية الخريجين لسوق العمل الطبي

من جانبها، أعربت الدكتورة عبير زكريا، عميدة كلية تمريض المنصورة، عن بالغ فخرها واعتزازها بما حققه طلاب الكلية من تميز للسنة الثانية على التوالي، مشيرةً إلى أن الحفاظ على هذه المكانة المرموقة يتطلب استمرار العمل بروح الفريق، والتطوير المستمر في أساليب التعليم والتدريب، وتكثيف برامج التأهيل العملي لضمان جاهزية الخريجين لسوق العمل الطبي.

اختبارات مزاولة المهنة تُعقد تحت إشراف المجلس الصحي المصري

ويُذكر أن اختبارات مزاولة المهنة تُعقد تحت إشراف المجلس الصحي المصري تنفيذًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس، ووفقًا للمادة رقم (3) منه، ويُعد اجتياز هذه الاختبارات شرطًا أساسيًّا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة؛ إذ يهدف الامتحان القومي إلى التأكد من كفاءة خريجي كليات القطاع الطبي وتأهيلهم المهني، وضمان حصولهم على التدريب اللازم قبل منح الترخيص، الذي يُمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويعكس هذا الإنجاز التميز المؤسسي لكلية التمريض بجامعة المنصورة، ويؤكد دورها الرائد في إمداد القطاع الصحي المصري بخريجين أكفاء، قادرين على تلبية احتياجات المنظومة الصحية في مختلف التخصصات التمريضية.

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