رئيس جامعة المنصورة: كلية العلوم تُسهم بنسبة 40% من إجمالي الإنتاج العلمي والبحثي للجامعة

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر العلمي الأول بعنوان: "الرياضيات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتهما"، والذي تنظمه كلية العلوم بجامعة المنصورة بالتعاون مع جامعة حورس، وذلك بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة، بحضور نخبة من العلماء والأساتذة والباحثين.

ينعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبالاشتراك مع جامعة حورس، ممثلة في الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس.

ويستهدف المؤتمر تعزيز التكامل بين العلوم الأساسية والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وبحث سبل توظيف أدوات الرياضيات في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإلقاء الضوء على أحدث الأبحاث التي تربط بين الرياضيات وبناء الشبكات الاصطناعية وتحليلها، بما يدعم التوجه نحو جامعات الجيل الرابع وتعظيم دور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور شريف خاطر، عن سعادته البالغة بتواجده في رحاب كلية العلوم بين نخبة من العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن كلية العلوم تُسهم بنسبة 40% من إجمالي الإنتاج العلمي والبحثي للجامعة، ومشيدًا بتنظيم المؤتمر وجهود كلية العلوم في دعم قضايا البحث العلمي.

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن هذا المؤتمر يعكس رؤية الجامعة نحو تكامل التخصصات وربط الرياضيات بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الرياضيات هي أساس بناء نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم لتطوير الشبكات الاصطناعية وتحليل البيانات الضخمة، وهي مجالات تُعد من أولويات الأبحاث العلمية على مستوى العالم.

ووجّه «الدكتور خاطر» الشكر للدكتور أحمد أمين حمزة، رئيس الجامعة الأسبق، الذي تحمل القاعة اسمه، تقديرًا لعطائه الكبير في تأسيس ودعم بنية الجامعة العلمية، كما خص بالشكر الدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم، على حرصه على تنظيم المؤتمر بهذا الشكل المشرف، وكذلك إدارة جامعة حورس على المشاركة العلمية الفاعلة، مؤكدًا أن جامعة المنصورة وجامعة حورس يجمعهما تعاون وثيق، ليس فقط في النطاق الجغرافي، ولكن أيضًا في الرؤية الأكاديمية المشتركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السعيد عبد الهادي، أهمية هذا المؤتمر في دعم البحث العلمي المشترك، مشيرًا إلى أن التكامل بين الرياضيات والذكاء الاصطناعي يمثل حجر الزاوية في الثورة التكنولوجية الحديثة.

وأضاف رئيس جامعة حورس أن البحوث الأساسية في مجالات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء تُعد أساس التقدم العلمي في جميع دول العالم، وأن جامعة حورس حريصة على مد جسور التعاون البحثي مع الجامعات الوطنية، وعلى رأسها جامعة المنصورة، من خلال مثل هذه المؤتمرات التي تُثري التبادل العلمي وتخدم التنمية المستدامة.

تخريج الكوادر العلمية المتميزة

وفي كلمته، أكد الدكتور أسامة العيان أن كلية العلوم تمثل منارة العلم والعلماء داخل الجامعة وخارجها، وتضطلع بدور محوري في دعم الأبحاث وتخريج الكوادر العلمية المتميزة، موضحًا أن قسم الرياضيات بالكلية لعب دورًا كبيرًا في الإعداد لهذا المؤتمر، ومؤكدًا أن الرياضيات التطبيقية تقود العديد من مسارات التطور العلمي، بدءًا من الطاقة والدواء والزراعة، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بُذلت في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة حورس.

كما خص بالشكر الدكتور حمد يحيى (رحمه الله)، أستاذ الرياضيات التطبيقية، على إسهاماته الكبيرة في تأسيس القسم، مؤكدًا أن قسم الرياضيات هو العمود الفقري لكلية العلوم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي عبد الحميد أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون العلمي بين جامعتي المنصورة وحورس، مثمنًا دعم رئيس جامعة المنصورة المتواصل للبحث العلمي، ومشيدًا بما يقدمه القسم من إسهامات علمية رائدة، حيث يُسهم بما يقارب 40% من إجمالي الأبحاث المنشورة بالكلية.

وأضاف أن الرياضيات تُعد القاعدة العلمية التي بُني عليها الذكاء الاصطناعي، وأن مناقشة هذه العلاقة في مؤتمر علمي تُعد خطوة نحو تطوير نماذج تحليل البيانات والشبكات الذكية.

شهد افتتاح المؤتمر حضور لفيف من القيادات الأكاديمية من جامعتي المنصورة وحورس، في مقدمتهم: الدكتور أحمد أمين حمزة، رئيس جامعة المنصورة الأسبق، الدكتور حسن عتمان، نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور حسن الشناوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حورس،

الدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس جامعة حورس، الدكتور ياسر فؤاد حسن، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة حورس، إلى جانب عدد من العمداء الحاليين والسابقين، والسادة وكلاء كلية العلوم، ورؤساء الأقسام، ومديري البرامج النوعية، وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور فايد غالب، رئيس جمعية الرياضيات المصرية، ولفيف من الباحثين، والطلاب من الجامعتين.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كرّمت كلية العلوم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والدكتور فايد غالب، رئيس جمعية الرياضيات المصرية، والدكتور حمد يحيى (رحمه الله)، أستاذ الرياضيات التطبيقية ومن الرعيل الأول بكلية العلوم، حيث تسلّمت التكريم زوجته، الدكتورة نجوى نوار، رئيس قسم الكيمياء الأسبق. كما تم تكريم الدكتورة سالي الغمراوي، عميد معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

كما تم إعلان انطلاق فعاليات جلسات المؤتمر، التي تنعقد على مدار يومين، اليوم وغدا في رحاب جامعتي المنصورة وحورس.

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