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محافظات

إزالة 4 طواحين ذهب و120 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان (صور)

حملة إزالات فى أسوان
حملة إزالات فى أسوان

واصلت الوحدات المحلية في محافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

إزالة ١٢٠ حالة تعد 

  أسفرت الجهود عن إزالة 120 حالة تعد  بمساحة 60 ألف و493 م2 حتى الآن بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

 وفى هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل  4 طواحين مخالفة للذهب بقرية الرمادى بحرى بمساحة 1050 م2 وذلك في ظل المواجهة الحازمة لظاهرة التنقيب العشوائى.

 

 وشارك فى حملة الإزالة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال، وأيضًا مسئولى الإدارة الزراعية لحماية الأراضى، ونواب رئيس المدينة، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين  حملة إستهدفت إسترداد أراضى ملك الدولة بمساحة 8146 م2 بقرية فطيرة ضمن منظومة التقنين والمتغيرات المكانية.

 وفى نفس السياق أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان  شدة خشبية مخالفة حيث تم رصدها أثناء المرور الميدانى.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بالإزالة الفورية لحالة تعد  على أراضى الدولة بمنطقة نجع السايح عبارة عن سور بطول 200 م2، وبمساحة 216 م2.

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​ أسوان إزالات إزالات تعديات إدفو بمدينة كوم أمبو

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