تكثيف ندوات التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء بأسوان (صور)

تابع لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة من الجهات المختصة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتكثيف ندوات التوعية بأسلوب وآلية تنفيذ خطة الترشيد فى ظل المتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بها داخل كافة المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية.

استثناء المواقع الخدمية

أكد محافظ أسوان أنه يتم إستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات حيث سيتم متابعة القراءات بالمراكز والمدن للتأكد من مدى إلتزام الجهات والمنشآت بها على الوجه الأكمل، مع العمل على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئسيسة، ويراعى فى ذلك عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار قام المسئولين بقطاع التدريب بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتنظيم سلسلة من الندوات داخل مركز ومدينة إدفو فى حضور المهندس محمد فوزى مدير قطاع كهرباء أسوان، وأيضًا رئيس المدينة عاطف كامل، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعية داخل مديرية الأوقاف فى حضور الشيخ سمير خليل، وندوة أخرى بجهاز مدينة أسوان الجديدة بقيادة المهندس مصطفى سعيد.

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