الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكثيف ندوات التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء بأسوان (صور)

ندوات توعية لترشيد
ندوات توعية لترشيد الكهرباء فى اسوان

 تابع لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة من الجهات المختصة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتكثيف ندوات التوعية بأسلوب وآلية تنفيذ خطة الترشيد فى ظل المتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بها داخل كافة المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية.

 

استثناء المواقع الخدمية 

أكد محافظ أسوان أنه يتم إستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات حيث سيتم متابعة القراءات بالمراكز والمدن للتأكد من مدى إلتزام الجهات والمنشآت بها على الوجه الأكمل، مع العمل على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئسيسة، ويراعى فى ذلك عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار قام المسئولين بقطاع التدريب بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بتنظيم سلسلة من الندوات داخل مركز ومدينة إدفو فى حضور المهندس محمد فوزى مدير قطاع كهرباء أسوان، وأيضًا رئيس المدينة عاطف كامل، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعية داخل مديرية الأوقاف فى حضور الشيخ سمير خليل، وندوة أخرى بجهاز مدينة أسوان الجديدة بقيادة المهندس مصطفى سعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أهمية ترشيد الكهرباء الكهرباء استثناءات خطة تخفيف الأحمال

مواد متعلقة

محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من المرافق بمشروع تطوير طريق السادات (صور)

نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة 350 حالة إشغال طريق

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة الـ26 (صور)

محافظ أسوان يتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بإدفو(صور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

المتهمة بدهس أسرة بالتجمع الخامس أمام النيابة: مستعدة لدفع الدية

آس الإسبانية: وداع مرير للأهلي من مونديال الأندية بعد مباراة مجنونة ضد بورتو

الكرملين: كثيرون يريدون استغلال الوضع بالشرق الأوسط لإفساد العلاقات بين موسكو وطهران

بعد الهجوم على قاعدة العديد، قطر تستدعي السفير الإيراني (صور)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

الفلسطيني الذي دمر بورتو، سبورت الإسبانية: الهاتريك المثالي لوسام أبو علي لن ينسى

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم 24 يونيو 2025

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-6-2025

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث قبل الهجرة النبوية.. مناظرة جعفر بن أبي طالب والنجاشي عن النبي

تفسير حلم سقوط البيت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث قريبا

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

المزيد
الجريدة الرسمية