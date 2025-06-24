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محافظات

محافظة أسوان تنجح في تخطي المستهدف لتوريد القمح بنسبة 113%

توريد القمح فى أسوان
توريد القمح فى أسوان

تواصل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح لموسم الحصاد الحالى 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توريد كميات القمح 

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 113 % حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 552 ألف و335 طن حتى الآن  . 

ووجه محافظ أسوان مسئولى التموين والجهات المختصة بالاستمرار على نفس المستوى من الأداء لتحقيق المزيد من النجاح، واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي حتى نهاية موسم الحصاد فى منتصف أغسطس القادم.

فيما أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بالتنسيق مع مختلف الجهات يتم توفير التنافس بين المزارعين من خلال تشجيعهم وحثهم لتوريد كافة الكميات من هذا المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف بأكبر نسبة لهذا العام.

أشار إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألف و937 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة، فيما تم توريد 400 ألف و398 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألف و978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

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​ أسوان قمح توريد كميات موسم

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