بعد فض دور الانعقاد الخامس.. الشيوخ تنتهي مدته 17 أكتوبر بعد مرور 5 سنوات.. ترقب لفتح باب الترشح للمجلس الجديد.. الوطنية للانتخابات تعلن التفاصيل قريبا.. وهذه إنجازات المجلس الحالي

شهدت الجلسة الختامية لـمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإعلان عن فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفي انتظار قرار رئيس الجمهورية بفض المجلس، ونشره في الجريدة الرسمية.

ضوابط فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط فض دور الانعقاد للمجلس، حيث تنص المادة 158 على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

المدة الفعلية لمجلس الشيوخ

وبالرغم من فض دور الانعقاد إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ، يتمتعون بالعضوية داخل المجلس حتى تاريخ 17 من شهر أكتوبر المقبل، وهي المدة الفعلية لعمر المجلس 5 سنوات، والذي بدأ أعماله في 18 أكتوبر 2020.

ترقب لانتخابات مجلس الشيوخ

يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأوسط السياسية، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ الجديد.

ترقب لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

ووفقا لما هو مستقر عليه، فإن انتخاب مجلس الشيوخ الجديد، يجب أن تتم قبل 60 يوما على الأقل من انتهاء مدة المجلس الحالي.

تعديل قانون مجلس الشيوخ

ومع بدء العد التنازلي لفتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حدد التعديل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، بعض الاشتراطات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بمبلغ تأمين جدية الترشح.

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

وتنص المادة (11 / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ على:

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان حالة المرشح إذا كان مستقلا أو منتميًا إلى حزب سياسي

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

30 ألف جنيه مبلغ تأمين شرط الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

عدد أعضاء مجلس الشيوخ ونظام الانتخابات

ومن الجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة في قانون انتخاب مجلس الشيوخ، أبقت على عدد الأعضاء بدون تعديل بواقع 300 عضوا، يتم تعيين 100 من قبل رئيس الجمهورية، بينما يتم انتخاب 200 عضوا، بواقع 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة.

إنجازات مجلس الشيوخ

وفي ذات السياق، كشف تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، على مدار الفصل التشريعي الأول خلال 5 سنوات، عن عقد 186 جلسة عامة، وجلسة واحدة طارئة، بعدد ساعات عمل 488 ساعة، شهدت 6013 مداخلة.

مناقشات القوانين في 5 أدوار انعقاد لمجلس الشيوخ

وناقش مجلس الشيوخ، على مدى 5 أدوار انعقاد 40 مشروع قانون، 93 طلب مناقشة عامة، 919 اقتراحا برغبة، 18 دراسة برلمانية، و9 دراسات قياس الأثير التشريعي.

نشاط اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وجاء في تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، عقد اللجان النوعية 2947 اجتماعا، وإصدار 1034 تقريرا، و24 زيارة ميدانية، فيما بلغت عدد اجتماعات اللجنة العامة 16 اجتماعا، وإصدار 24 تقريرا برلمانيا.

جهود الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشيوخ

وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، تم استقبال 7 رؤساء دول، و35 رئيس برلمان، و6 رؤساء وزراء ونوابهم، فضلا عن 8 زيارات ميدانية، والمشاركة في 79 مؤتمرا دوليا، وتشكيل 14 لجنة صداقة برلمانية، فضلا عن استقبال 56 من كبار الشخصيات، و47 من سفراء الدول.

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