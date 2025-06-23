بالأرقام، كشف حساب مجلس الشيوخ في 5 أدوار انعقاد

كشفت تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مدار الفصل التشريعي الأول خلال 5 سنوات، عن عقد 186 جلسة عامة، وجلسة واحدة طارئة، بعدد ساعات عمل 488 ساعة، شهدت 6013 مداخلة.

مناقشات القوانين في 5 أدوار انعقاد لمجلس الشيوخ

وناقش مجلس الشيوخ، على مدى 5 أدوار انعقاد 40 مشروع قانون، 93 طلب مناقشة عامة، 919 اقتراحا برغبة، 18 دراسة برلمانية، و9 دراسات قياس الأثير التشريعي.

نشاط اللجان النوعية في مجلس الشيوخ



وجاء في تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، عقد اللجان النوعية 2947 اجتماعا، وإصدار 1034 تقريرا، و24 زيارة ميدانية، فيما بلغت عدد اجتماعات اللجنة العامة 16 اجتماعا، وإصدار 24 تقريرا برلمانيا.

جهود الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشيوخ

وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، تم استقبال 7 رؤساء دول، و35 رئيس برلمان، و6 رؤساء وزراء ونوابهم، فضلا عن 8 زيارات ميدانية، والمشاركة في 79 مؤتمرا دوليا، وتشكيل 14 لجنة صداقة برلمانية.

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إجراءات فض دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، بعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات المجلس.

حصاد الشيوخ في 5 أدوار انعقاد

وتضمن الفيلم التسجيلي، الذي أعدته أمانة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام، حصاد المجلس على مدار 5 أدوار انعقاد، تضمنت عدد الجلسات والدراسات والأدوات الرقابية، والزيارات الميدانية، وكذلك الزيارات الخارجية واستقبال الوفود.

تفاصيل قوانين ناقشها مجلس الشيوخ

كما تضمن الفيلم التسجيلي، مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس، ودراسات الأثر التشريعي للعديد من القوانين،والتى أثمرت توصياتها عن مراجعة بعض التشريعات القانونية.

تأبين النواب المتوفين في مجلس الشيوخ

كما جاء في الفيلم التسجيلي، تأبين النواب الذين وافتهم المنية فى المجلس على مدار أدوار الانعقاد وعددهم 14 نائبا.

كما تضمن الفيلم التسجيلي، الحصاد النيابي والرقابي لمجلس الشيوخ، دور اللجنة العامة للمجلس وما قدمته اللجان البرلمانية على مدار السنوات الخمس الماضية وذلك بحضور الوزراء والممثلين عن الحكومة.

الزيارات البرلمانية لمجلس الشيوخ

كما تضمن الفيلم التسجيلي للحصاد البرلماني الزيارات البرلمانية بين مجلس الشيوخ والمجالس النيابية بالعالم بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز أواصر التعاون البرلماني.

ضوابط فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط فض دور الانعقاد للمجلس، حيث تنص المادة 158 على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

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