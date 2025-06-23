رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن التنمر والتحرش بالمدارس للجان النوعية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة ثلاث طلبات مناقشة موجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.

مكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس

وتتضمن الطلبات، طلب النائبة رائد مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

مناقشة دور المدارس في توعية الطلاب

كما تتضمن الطلبات التى ناقشها مجلس الشيوخ، اليوم، طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.

جهود الدولة في مواجهة ظاهرة التنمر

وكذلك تضمنت طلب النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

وخلال الجلسة أعلن الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج، أن هناك تغييرا في محتوى مناهج اللغة العربية، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية للمراحل الابتدائية.

ضوابط تغيير مناهج التربية الدينية لطلاب الابتدائي

وقال: حرصنا أن يكون المنهجين للتربية الدينية الإسلامية والمسيحية أن تكون متكافئة، تعتمد على القيم الأخلاقية، تمهيدا لأن يكون هناك معاملة أخرى في مسألة الرسوب والنجاح في مادة التربية الدينية.

نسبة النجاح في التربية الدينية 65%

وأشار إلى أن المطالب بأن يكون النجاح بنسبة 65% في التربية الدينية للطلاب، "مقترح صائب" وهو محل دراسة، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على القيم.

الدور التربوي لوزارة التربية والتعليم

وفي ذات السياق، أكد أن الدور التربوي لوزارة التربية والتعليم ليس أمرا ثانويا أو هامشيا، ولا يمكن التخلي عنه أو التنصل عن مسئولياته، قائلا: لأن المدرسة تقدم تعليم عصري وقبله هي الحاضنة التربوية للنشء والشباب.

إكساب الطالب القيم المجتمعية

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى لأن يكتسب الطالب القيم المجتمعية، مؤكدا أن الفترة الماضية كان هناك عزوف من الطلبة عن التوجه للمدارس، وهو ما تسبب في ظهور بعض المشكلات.

غياب الدور التربوي للمدرسة في الفترات السابقة

وأكد مساعد وزير التربية والتعليم، أن غياب الدور التربوي للمدرسة في الفترات السابقة تسبب في العديد من السلوكيات السلبية، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل جدي للحفاظ على عودة الطلاب للمدارس مرة أخرى.

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